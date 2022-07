16-Jähriger bei Paragleitunfall in Tirol schwer verletzt

Bei einem Paragleitunfall in Sillian in Tirol wurde ein 16-jähriger Deutscher schwer verletzt.

19.07.2022 | Stand: 21:32 Uhr

Bei einem Paragleitunfall in Sillian (Bezirk Lienz) in Tirol wurde ein 16-Jähriger am Dienstag schwer verletzt. Der Jugendliche startete am Nachmittag mit einem Gleitschirm vom Startplatz einer Flugschule in Sillian, so die Polizei. Er flog alleine, sein Flugleiter leitete ihn allerdings über Funk an.

Gegen 17.45 Uhr sackte der Paragleiter unmittelbar vor dem Landevorgang aus der Luft ab. Wieso es dazu kam, ist noch unklar. Der 16-Jährige bremste den Gleitschirm und stürzte aus geringer Höhe. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte den Jugendlichen vor Ort und brachte ihn dann in ein Krankenhaus.

