64-Jähriger bei Paragleitunfall in Tirol verletzt

In Tirol stürzt ein 64-Jähriger mit seinem Gleitschirm ab. Er wird bei dem Unfall verletzt.

01.09.2023 | Stand: 12:10 Uhr

In Sillianberg in Tirol ist am Donnerstag gegen 18 Uhr ein 64-Jähriger mit seinem Gleitschirm abgestürzt. Das berichtet die Polizei. Der Mann wollte vom Startplatz Stalpe in Sillianberg einen Übungsflug zum Landeplatz nach Sillian machen. Als er in die Startphase kam, klappte der Gleitschirm ein und kippte nach vorne.

Unfall in Sillianberg in Tirol: 64-Jähriger verletzt

Dadurch verlor der 64-Jährige das Gleichgewicht und konnte den Schirm nicht mehr kontrollieren. Er stürzte den steilen Abhang der Startbahn etwa 30 Meter ab und blieb auf der darunterliegenden Straße liegen. Dabei wurde der Mann verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.