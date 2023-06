Sillschlucht: Mann macht alpinen Notruf und legt sich dann daheim schlafen

Er befände sich in einer alpinen Notlage, ließ ein 39-jähriger Österreicher per Notruf wisen. Die Rettungskräfte fanden ihn Stunden später Tag daheim auf.

03.06.2023 | Stand: 19:08 Uhr

Der Mann hatte seinen Notruf am Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr abgesetzt. Er sei in einer alpinen Notlage und habe sich verletzt. Der 39-Jährige konnte keinen genauen Standort angeben. Er sagte nur, dass er sich mit der Straßenbahn von Richtung Innsbruck kommend nach Kreith begeben habe und dann in Richtung Sill abgebogen sei. Nach dem das Gespräch mit dem Mann abgebrochen ist und dieser nicht mehr erreichbar war, leiteten die Rettungskräfte eine sofortige Suchaktion ein.

Suchaktion in der Sillschlucht mit Helikopter und Drohnen

Gegen 05.30 Uhr wurde die Suchaktion unterbrochen und gegen 10 Uhr wieder aufgenommen. An der Suchaktion waren die Bergrettung, die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit Suchdrohnen, das Rote Kreuz mit zwei Fährtenhunden, sowie Polizeikräfte inkl. Polizeihubschrauber beteiligt. Auch die Wohndresse des Mannes wurde mehrmals aufgesucht, wo er schließlich um 13.50 Uhr wohlauf und unverletzt angetroffen werden konnte. Als die Polizei den 40-Jährigen auffand, gab er an, dass er geschlafen habe.

