Alle Parteien haben in den vergangenen Jahrzehnten dem Regime Putins angedient. Und nicht überall kommt es jetzt, seit Kriegsausbruch, zu einem Umdenken.

05.03.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Es ist schon so etwas wie eine kleine Liebesgeschichte: Das Verhältnis zwischen Österreich und Russland war jahrelang von einer diskreten Nähe und intensivem Austausch geprägt. In Russland schätzt man an der Alpenrepublik, dass sich Wien auf dem internationalen Parkett immer vornehm zurückhielt, wenn Spannungen zwischen dem Kreml und dem Westen die Tagesordnung bestimmten. In Österreich schätzt man vor allem eins: Jobs in Russland – und die Geschäfte heimischer Unternehmen und Banken vor Ort.