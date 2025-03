Ski-Kollision am Hahnenkamm: Oberallgäuerin erleidet schwere Gesichtsverletzungen

Schwerer Skiunfall in der Bergwelt Hahnenkamm im Gemeindegebiet von Höfen bei Reutte in Tirol. Auf einer als schwer ausgewiesenen Piste kollidierte eine 57-jährige Skifahrerin aus dem Oberallgäu mit einem 14-jährigen Ostallgäuer. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Der Skiunfall geschah am Sonntagmittag gegen 12 Uhr.

Skiunfall am Hahnenkamm: Genaue Ursache der Kollision ist noch unklar

Wie die Polizei in Tirol mitteilt, waren die beiden mit ihren Skiern auf dem Hahnenkamm unterwegs. Im unteren Teil der Piste 2b kam es unmittelbar laut den Beamten nach eine Kuppe auf einer Seehöhe von 1716 Metern aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision. Die schwarze Piste 2b führt vom Grat zwischen Hahnenkamm und Gaichtspitze mit bis zu 35 Grad Steilheit nach unten.

Bei dem Zusammenprall zog sich die Oberallgäuerin schwere Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Der 14-Jährige leistete umgehend Erste Hilfe. Ein zufällig hinzukommender Notarzt unterstützte den Jugendlichen nach Angaben der Polizei. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte von der Crew des Notarzthubschraubers „RK2“ in das Krankenhaus nach Murnau geflogen. Weitere Informationen zur Schwere der Verletzungen bei der Skifahrerin gibt es derzeit noch nicht.

Das ist das Skigebiet Hahnenkamm bei Reutte in Tirol

Der 1938 Meter hohe Hahnenkamm liegt im Grenzgebiet der Gemeinden Höfen, Wängle und Weißenbach am Lech im Außerfern in Tirol. Auf ihm findet sich das größte Skigebiet im Reuttener Becken. Die Pisten sind für Skifahrer aus dem Allgäu leicht erreichbar - besonders beliebt ist die vier Kilometer lange Talabfahrt, die künstlich beschneit wird. Nach einer Investition vom rund acht Millionen Euro in moderne Beschneiungstechnik konnten die Lifte in dieser Wintersaison bereits im November ihren Betrieb aufnehmen.

