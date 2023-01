Suchaktion nahe Sölden: Deutscher Snowboarder verirrt sich in Schlucht

In Tirol ist es zu Ski-Unfällen gekommen. In einem Fall kollidierte eine Frau mit einem Snowboarder. Während sie sich verletzt zum Lift schleppte, flüchtete er.

Eine Niederländerin ist am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf der einer Piste im Skigebiet Kaltenbach talwärts mit einem unbekannten Snowboarder zusammengestoßen, stürzte dabei und verletzte sich am Oberschenkel.

Snowboarder flüchtet nach Zusammenstoß in Kaltenbach

Sie schleppte sich laut Polizei etwa 70 Meter zurück zu einer Liftstation, wo sie die Pistenrettung verständigte. Der Snowboarder setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Verletzte wurde zunächst von der Pistenrettung mit dem Skidoo zur Bergstation und anschließend mit der Gondel ins Tal transportiert. Danach wurde sie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige an die zuständigen Behörden erstattet. (Lesen Sie auch: Lawine am Stubaier Gletscher verschüttet mehrere Soldaten)

Ebenfalls am Montag gegen 14.40 Uhr fuhr ein 17-jähriger Deutscher in Begleitung einer Gruppe von erwachsenen Aufsichtsperson im Gemeindegebiet Itter eine rot markierte Piste talwärts. Dabei stürzte er und kollidierte mit einer am Pistenrand befindlichen Schneelanze. Der Jugendliche klagte danach über Rückenschmerzen und wurde von den Einsatzkräften zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Kufstein gebracht.

Deutscher verirrt sich in der Gaisbergschlucht

Am Montag gegen 20.30 Uhr verirrte sich ein 36-jähriger Deutscher in Obergurgl im Bereich der Hohen Mut bei der Abfahrt mit seinem Snowboard in der teils tief eingeschnittenen Gaisbergschlucht, als er schließlich in seiner aussichtslosen Lage einen Notruf absetzte. Er wurde von der Bergrettung Obergurgl lokalisiert und unverletzt mit einer leichten Unterkühlung geborgen.

