Zwei Mädchen nach Skiunfall ohnmächtig - und schwer verletzt

Zwei Mädchen stoßen beim Skifahren am Stubaier Gletscher so stark zusammen, dass beide ohnmächtig liegen bleiben - und schwer verletzt. Zwei Helikopter fliegen.

31.01.2023 | Stand: 22:23 Uhr

Zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren sind am Dienstag im Skigebiet Stubaier Gletscher schwer verunfallt und mussten per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhren die 13-jährige Polin und die 15-jährige Deutsche unabhängig voneinander über den sogenannten Daunenhang ab. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer heftigen Kollision, die beide Mädchen zunächst ohnmächtig und schwer verletzt zurückließ.

Minderjährige auf Piste schwer verunfallt - kürzlich ähnlicher Fall

Die nachfolgenden Väter führten die Erstversorgung durch bis die Pistenrettung und die Alpinpolizei die beiden verletzten Mädchen jeweils mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik in Hall in Tirol flogen.

Zum vierten Mal binnen einer Woche ist es auf Skigebieten in den Alpen zu Unfällen mit Minderjährigen gekommen. Am Freitag ist ein Junge im Skigebiet Oberjoch gestürzt, sein nachfahrender Freund konnte nicht mehr bremsen. Im Skigebiet Hoch-Imst hat ein Neunjähriger am Sonntag eine 49-Jährige umgefahren, in Mieders in Tirol hat ein Neunjähriger am Dienstag vergangener Woche die Kontrolle über seine Ski verloren und ist acht Meter in die Tiefe gestürzt und ebenfalls am Dienstag stürzte ein Elfjähriger im Hochzillertal, rutschte über die Piste hinaus und prallte gegen einen Schneepflock - auch er wurde schwer verletzt.

