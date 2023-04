Tödlicher Ski-Unfall in Damüls: Deutscher bleibt kopfüber im Schnee stecken

Bei einem tragischen Unfall ist am Sonntag in Damüls (Österreich) ein Mann aus Deutschland gestorben. Skifahrer hatten ihn noch mit einem Suchgerät gefunden.

17.04.2023 | Stand: 07:33 Uhr

Tödlicher Skiunfall am Sonntag in Damüls: Wie die Polizei berichtet waren am Sonntag drei gut ausgerüstete Variantenfahrer im freien Skigelände des Skigebiets Damüls unterwegs. Als einer der Skifahrer nicht an der Talstation Hasenbühel ankam, suchten die Männer gemeinsam mit einem weiteren Zeugen mithilfe eines Lawinenverschüttetensuchgeräts nach dem Vermissten.

Tödlicher Skiunfall in Damüls am Sonntag - Retter versuchen Mann zu reanimieren

Am Rand einer zehn Meter hohen Steilwand fanden sie den 68-jährigen Mann aus Thürigen schließlich. Er war laut Polizei offenbar bei starkem Schneefall und schlechter Sicht kopfüber in die feuchte Schneedecke gestürzt und dort steckengeblieben. Alle Reanimationsversuche der Zeugen blieben erfolglos. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es laut Polizei nicht.

Mehrere Unfälle beim Skifahren vergangene Woche

In der vergangenen Woche kam es zu mehreren Ski-Unfällen in Österreich. Im Montafon stürzte ein 13-jähriger Junge aus dem Sessellift. In Sölden verletzte sich eine Skifahrerin beim Zusammenstoß mit einer Snowboarderin.