Mehrere Verletzte nach Unfällen in den Bergen und einer Lawine

Das schöne Wetter lockt Tourengeher und Rodler in die Berge. Doch das sorgte in Österreich für einige Unfälle am Samstag.

27.02.2022 | Stand: 11:41 Uhr

Am Samstag haben sich in Österreich mehrere Unfälle in den Bergen ereignet.

In Knappenkuchl in Navis hat eine Lawine einen Bergführer verschüttet. Nach Angaben der Polizei war der Bergführer mit zwei deutschen Gästen auf die "Obere Knappenkuchl" unterwegs. Bei der Abfahrt löste der 52-Jährige eine Lawine aus, wurde dabei mitgerissen und teilweise verschüttet. Dabei verletzte er sich am Oberschenkel. Laut Polizei konnten die beiden deutschen Skitourengeher den Bergführer aus der Lawine befreien. Er wurde mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht.

Rodelunfall im Wilden Kaiser

Eine 61-Jährige hat sich der Polizei zufolge beim Rodeln in der Skiwelt Wilder Kaiser verletzt. Bei der Abfahrt auf der Rodelbahn "Hexenritt" stürzte die Frau in einer leichten Rechtskurve. Dabei verletzte sie sich und wurde vom Helikopter ins Krankenhaus gebracht.

Mann verletzt sich beim Skitouren gehen in Imst

Ein 61-Jähriger hat sich auf einer Skitour in Richtung Kübelwänd, im Bereich Muttekopfhütte, am Unterschenkel verletzt. Mit seinen beiden Kinder fuhr der Mann laut Polizei mit den Ski den Berg hinunter, da stürzte der 61-Jährige. Er verletzte sich am Unterschenkel und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

