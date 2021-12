Zum Skifahren ins Tannheimer Tal? Diese Regeln gelten jetzt für die Einreise nach Österreich

Österreich hat den Lockdown aufgehoben. Die Einreise für einen Tagesausflug zum Skifahren ist wieder möglich - allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.

Der Winter ist da und die Berge liegen unter einer weißen Schneedecke: perfekte Bedingungen für einen Skitag. Aber kann man zum Beispiel für einen Tagesausflug ins Tannheimer Tal fahren? Das Nachbarland Österreich hat den Lockdown am Sonntag beendet. Was müssen Menschen jetzt bei der Einreise nach Österreich beachten? Welche Regeln gelten in den österreichischen Skigebieten? Und wie sieht es bei der Rückreise nach Deutschland aus? Ein Überblick.

Was muss man bei der Einreise beachten?

Bei der Einreise nach Österreich gilt die sogenannte "2,5-G-Regel". Das bedeutet, dass Menschen entweder eine gültige Impfung gegen das Coronavirus, einen Genesenen-Nachweis oder ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen müssen. Für Menschen, die aus Deutschland einreisen, entfällt die Einreiseanmeldung. Das schreibt das österreichische Gesundheitsministerium auf seiner Webseite. Von den Corona-Einreisebestimmungen ausgenommen sind die österreichischen Exklaven Jungholz und Kleinwalsertal.

Skifahren in Österreich: Diese Regeln gelten aktuell

In österreichischen Skigebieten gilt ebenso wie auf Allgäuer Seite die 2-G-Regel. Skifahrer oder Snowboarder müssen also vor dem Pistenspaß vollständig geimpft oder genesen sein. Außerdem gilt in den Bergbahnen und Skiliften eine FFP2-Maskenpflicht. Après-Ski feiern wird aber schwierig. Bars müssen weiterhin geschlossen bleiben.

Wer länger als einen Tag bleiben will: In den Bundesländern Tirol, Vorarlberg und Burgenland empfangen Hotels und Restaurants auch bereits wieder Gäste.

Lockdown in Österreich gilt weiterhin für Ungeimpfte

Schwieriger ist die Situation für Ungeimpfte. Sie können zwar nach Österreich einreisen, sind allerdings von den dortigen Ausgangsbeschränkungen betroffen. Ein Ausflug ins Nachbarland ergibt demnach für Ungeimpfte kaum Sinn. Sie dürfen in Österreich bis auf Weiteres ihr Zuhause nur für den Weg zur Arbeit, zur Erledigung von Einkäufen des täglichen Bedarfs oder zur Erholung verlassen.

Tagesausflug nach Österreich: Das gilt bei der Rückreise nach Deutschland

Bei der Rückreise nach Deutschland wird aktuell ein 3G-Nachweis verlangt. Denn Österreich ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes als Hochrisikogebiet eingestuft. Außerdem muss vorab die digitale Einreiseanmeldung ausgefüllt werden. Die zehntägige Quarantäne entfällt für Geimpfte und Genesene.

Eine Ausnahme gilt für Reisende, die sich maximal 24 Stunden in einem Hochrisikogebiet aufgehalten haben. Die müssen sich bei der Einreise nach Deutschland nicht anmelden. Wer also nur für einen Tag zum Skifahren oder Snowboarden über die Grenze fährt, braucht nur seinen Impfausweis oder seinen Genesenen-Nachweis.

