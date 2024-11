Skifahren in Tirol: Diese Skigebiete in Österreich bieten besonders gute Schnee-Bedingungen

Die Skisaison in Österreich lockt viele Menschen an. Aber wo gibt es fürs Skifahren besonders gute Schnee-Bedingungen? Der Reiseanbieter SnowTrex hat 50 alpine Skigebiete auf ihre Schneesicherheit untersucht und eine Top 10 herausgearbeitet.

Welches Skigebiet ist am schneesichersten?

Das Ranking zeigt, welche Skigebiete in den Alpen besonders schneesicher sind. Für die Analyse haben die Experten von SnowTrex Daten der vergangenen fünf Jahre sowie die Höhenlage der Gebiete berücksichtigt. Den Spitzenplatz belegt das französische Skigebiet Chamonix: mit über 13 Metern durchschnittlichem Neuschnee pro Saison und einer Bergstation auf 3275 Metern Höhe bietet es laut Ranking die höchste Schneesicherheit in den Alpen.

Auch das Matterhorn-Gebiet in der Schweiz, dessen höchste Station auf 3899 Metern liegt, hat sichere Schnee-Bedingungen und landet damit auf Platz 2 des Rankings. Insgesamt schneiden die französischen Skigebiete am besten ab: Sechs der Top-10-Regionen liegen in Frankreich:

Chamonix (Platz 1),

Les 2 Alpes (Platz 3),

Tignes - Val d‘Isère (Platz 5),

Alpe d‘Huez (Platz 6),

La Plagne (Platz 7),

Les 3 Vallées (Platz 10).

In der Schweiz finden sich immerhin drei Skigebiete, die das Reiseportal als besonders schneesicher anerkennt:

Matterhorn (Platz 2),

Saas-Fee (Platz 4),

Engelberg-Titlis (Platz 9).

Welche Skigebiete in Österreich sind schneesicher?

Das schneesicherste Skigebiet in Österreich ist Gastein mit durchschnittlich 11 Metern Schneefall. Es belegt im Ranking den 8. Platz. Darüber hinaus schaffen es laut dem österreichischen Kurier auch andere österreichische Regionen weit oben ins Ranking:

Sölden (Platz 11),

Arlberg (Platz 13),

Obergurgl/Hochgurgl (Platz 14),

Kitzsteinhorn/Maiskogel-Kaprun (Platz 15),

Silvretta Arena (Platz 17).

Damit landeten sechs Skigebiete in Österreich in den Top 20 des Rankings.