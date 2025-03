Skifahrer kollidieren auf dem Stubaier Gletscher - einer verliert das Bewusstsein.

Schwere Kollision auf der Skipiste am Samstagvormittag gegen 10.20 Uhr: Wie die Polizei in Tirol mitteilt, geschah der Skiunfall im Skigebiet Stubaier Gletscher im Gemeindegebiet von Neustift auf der blauen Piste Nummer 9 „Daunferner“. Zwei befreundete Skifahrer aus Deutschland – 48 und 64 Jahre alt - kollidierten aus bislang unbekannter Ursache miteinander. Beide zogen sich bei dem heftigen Zusammenprall schwere Verletzungen zu. Der 48-Jährige verlor sogar kurzzeitig das Bewusstsein. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden die beiden Deutschen mit je einem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus nach Hall geflogen. Nähere Informationen über die Verletzungen gibt es derzeit noch nicht.

Das Skigebiet auf dem Stubaier Gletscher liegt im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land auf einer Höhenlage zwischen 1695 und 3210 Metern.

Weiterer Skiunfall in Hochfügen: Deutscher verliert Kontrolle über seine Ski

Es war nicht der einzige Skiunfall mit Helikoptereinsatz am Samstag: Im Skigebiet Hochfügen fuhr ebenfalls gegen 10.20 Uhr ein Am 34-jähriger Deutscher auf der vom organisierten Skiraum abgegrenzten „Ski Movie Strecke“ einen ausgesteckten Riesentorlauf. Dabei verlor er im Zielbereich die Kontrolle über seine Ski und prallte gegen einen abgepolsterten Zeitnehmungsmasten. Der Skifahrer. Er zog sich dabei eine Oberschenkelverletzung zu. Die Crew eines Rettungshubschraubers flog in ins Bezirkskrankenhaus Schwaz wo der Mann stationäre aufgenommen wurde.

