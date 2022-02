Skifahrer kracht im Skigebiet Zöblen gegen Begrenzungstafel

Auch auf einer blauen Piste sind Wintersportler vor einem schweren Skiunfall nicht gefeit. Das bekam ein Skifahrer in Zöblen schmerzhaft zu spüren.

19.02.2022 | Stand: 21:34 Uhr

Der 43-jährige Deutsche kam im Skigebiet von Zöblen gegen 13.45 Uhr auf einer „blauen“ Piste mit seinen Skiern ohne Fremdeinwirkung zu Sturz. Dabei kollidierte er mit einer Pistenbegrenzungstafel.

Der Mann erlitt er eine schwere Verletzung am Unterschenkel. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde er mit einem Hubschrauber zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus nach Reutte geflogen.

