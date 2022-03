Tödlicher Zusammenstoß auf Skipiste in Ischgl

In Ischgl kollidieren zwei Skifahrer bei der Abfahrt. Ein 65-jähriger Mann stirbt. Offenbar war ihm ein Skifahrer in den Rücken gekracht.

14.03.2022 | Stand: 07:48 Uhr

Im Skigebiet Ischgl ist es am Sonntagmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 65-jähriger Skifahrer von der Bergstation der Langen Wandbahn in Ischgl in Richtung Greitspitzsattel. Hinter ihm war ein 27-Jähriger auf der Abfahrt unterwegs. Bei einer Pistengabel krachte der 27-Jährige laut Polizei frontal in den Rücken des vor ihm fahrenden Skifahrers.

Unfall in Ischgl: Skifahrer stirbt

Beide Skifahrer stürzten. Der 65-Jährige hatte Verletzungen am Rücken und der Brust. Der jüngere Fahrer kollidierte mit einem Wegweiser und blieb bewusstlos auf der Piste liegen.

Nachkommende Skifahrer begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen bis der Rettungshubschrauber eintraf. Der 65-Jährige wurde ins Krankenhaus geflogen, erlag dort aber der Polizei zufolge seinen Verletzungen.

