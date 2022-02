Skifahrerin gerät im Kaunertal unter Lawine - Airbag brachte sie vermutlich nach oben

Einen Schutzengel hatte eine 36-jährige Skifahrerin im Kauertal. Sie wurde bei einem Lawinenabgang verschüttet, konnte zuvor aber noch den Airbag ziehen.

12.02.2022 | Stand: 21:59 Uhr

Die Österreicherin (36) und ihr 41-jähriger Begleiter hatten sich am Sonntag gegen 15.10 Uhr entschieden, im freien Skiraum am Kaunertaler Gletscher in einen rund 40 Grad steilen, felsdurchsetzen Nordhang abzufahren. Der 41-Jährige fuhr als zuerst in den Hang ein und blieb am Auslauf stehen. Also die 36-Jährige im folgte, löste sich nach einigen Schwüngen eine Schneebrettlawine.

Lawinenabgang im Kaunertal: Frau kommt schwer verletzt in die Klinik

Beim Versuch der Lawine zu entkommen kam die Skifahrerin zu Sturz und wurde von den Schneemassen mitgerissen. Die Österreicherin konnte ihren Lawinenairbag auslösen. Sie war zwar kurzzeitig total verschüttet, kam jedoch am Auslauf der Lawine wieder an die Oberfläche und blieb dort liegen. Womöglich hatte sie ihr Airbag vor einer tiefen Verschüttung bewahrt.

Ihr Begleiter setzte sofort den Notruf ab. Die Frau wurde von der Besatzung des Notarzthubschrauber geborgen und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Zams geflogen.

