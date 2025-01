Skiflaute in Tirol: Traditionsreicher Skilift wird den ganzen Winter still stehen

Skiflaute in Tirol, weil ein traditionsreicher Skilift die ganze Saison über stillstehen wird? Leider stimmt das. „Der Schlepplift in Birgitz ist seit seiner Inbetriebnahme Ende der 60er-Jahre keine Saison gestanden“, sagte Bürgermeister Markus Haid zu meinbezirk.at. Das ändert sich in diesem Jahr.

Am Skilift in Birgitz lernten wohl unzählige Kinder das Skifahren und seien mit dem Schlepplift nach oben gekommen. Das wird diese Saison nicht möglich sein. Doch wieso wird der Lift 2025 nicht fahren?

Skiflaute in Tirol: Warum steht der Traditionslift still?

Die Sperrung des Lifts ist diese Saison unausweichlich, sagt der Bürgermeister. Das liege an Haushaltsplanungen, der Gemeinde fehle das Geld. Die Sanierung gestalte sich nämlich schwieriger als gedacht. „Man muss es leider klar sagen. In der derzeitigen Finanzsituation kann sich die Gemeinde diese notwendigen Maßnahmen, ohne die ein sicherer Betrieb nicht möglich ist, nicht leisten,“ sagt Haid.

Im Ort hoffen sie darauf, dass die Sperrung nur vorübergehend ist und so schnell beendet ist, wie möglich. Haid sagt: „Wir hoffen aber natürlich, dass es in Zukunft möglich sein wird, die Anlage zu sanieren und zu betreiben.“

Damit ist der Ort Birgitz nicht alleine. Diese Saison ist bereits ein ganzes Skigebiet in Tirol aufgrund einer Liftssanierung gesperrt worden, was zu massiven Stornierungen geführt hat.

