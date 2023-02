Ski-Rowdy drängt 69-Jährigen von der Piste: Skifahrer bei Unfall schwer verletzt

Im Skigebiet Damüls in Vorarlberg ist ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden. Offenbar schnitt ihn ein Unbekannter. Der Hubschrauber kam zum Einsatz.

07.02.2023 | Stand: 08:06 Uhr

Nach einem Skiunfall in Damüls (Bregenzerwald) sucht die Polizei Zeugen. Bereits am vergangenen Freitag fuhr ein 69-jähriger Skifahrer auf der blauen Piste Nr.15 von der Ragazer Bergstation in Richtung Talstation, berichtet die Polizei am Dienstag.

Kurz vor der Talstation schnitt ihm ein unbekannter Skifahrer laut Polizei den Weg ab, der 69-Jährige wich aus und stürzte in eine etwa vier Meter tiefe Wanne, heißt es in der Mitteilung weiter.

Schwerverletzter Skifahrer kommt nach Unfall in Damüls mit Hubschrauber in Klinik

Bei dem Sturz wurde er schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Hubschrauber aus dem Graben geborgen und anschließend ins Krankenhaus in Dornbirn gebracht werden.

Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei Bezau sucht nun unter der +43 (0) 59 133 8123 Zeugen. Am Wochenende wurden mehrere Skifahrer in Österreich bei Skiunfällen verletzt.

