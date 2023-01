21-Jährige stirbt nach Skiunfall in Vorarlberg im Krankenhaus

Nach einem schweren Skiunfall im Skigebiet Golm in Vorarlberg ist eine 21-Jährige ihren Kopfverletzungen im Krankenhaus erlegen.

09.01.2023 | Stand: 15:54 Uhr

Nach einem Skiunfall am Donnerstag, 29. Dezember, im Skigebiet Golm in Vorarlberg ist eine 21-Jährige ihren schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus erlegen. Wie die Polizei mitteilt, verstarb die junge Frau am Samstag in Innsbruck.

Die 21-Jährige ist am 29. Dezember mit ihren Alpinskiern von der eisigen Piste abgekommen. Sie prallte mit dem Kopf voraus gegen eine Bretter-Absperrwand, die sich am Pistenrand befand und verlor das Bewusstsein. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte in die Klinik nach Innsbruck, wo sie ihren Verletzungen nun erlag.

