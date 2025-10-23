Zehnjähriges Mädchen ignoriert Anweisungen - und stürzt in Gletscherspalte

Im Skigebiet Hintertuxer Gletscher in Tirol ist am Mittwoch gegen 11.20 Uhr ein zehnjähriges Mädchen in eine Gletscherspalte gestürzt. Wie die Polizei berichtet, wurde sie dabei verletzt.

Demnach war das Mädchen teil einer alpinen Trainingsgruppe, die in dem Skigebiet trainierte. Das Kind missachtete die Anweisungen des Trainers und fuhr auf ihren Skiern auf der Anfahrt zur Trainingsstrecke in ungesichertes Gelände. Dabei stürzte sie im Bereich der roten Piste Nr. 9 auf 3100 Metern in eine Gletscherspalte und fiel sechs Meter tief auf einen Felsen.

Mädchen am Hintertuxer Gletscher aus Gletscherspalte geborgen

Die hinzugerufenen Rettungskräfte lokalisierten das Mädchen in der insgesamt zehn Meter tiefen Spalte. Sie bargen das Kind mit hohem Aufwand. Weil sie über Schmerzen an der Hand klagte, brachten die Einsatzkräfte sie mit dem Notarztubschrauber zur Abklärung ins Krankenhaus.

Das Skigebiet Hintertuxer Gletscher befindet sich im Zillertal bei Tux in Tirol. Es liegt auf 3000 Metern Höhe, weshalb man dort an 365 Tagen in Jahr Skifahren oder Snowboarden kann. Im Laufe des Herbsts öffnen immer mehr Anlagen in dem Skigebiet.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Österreich

Einwohner: 9.197.213 (Stand: 01. Januar 2025)

Bundeskanzler: Christian Stocker (ÖVP)

Fläche : 83.882,56 km²

Bekannte Österreicher: Arnold Schwarzenegger (Schauspieler und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens), David Alaba (Fußballstar u.a. bei FC Bayern / Real Madrid), Anna Netrebko (Opernstar), Christoph Waltz (Schauspieler), Marcel Hirscher (Ski-Star), Andreas Gabalier (Sänger), Victoria Swarovski (Moderatorin)

Grenzen zum Allgäu: Autofahrer erreichen Österreich aus dem Allgäu am einfachsten über die Grenzübergänge Westallgäu (A96 / A14 - Lindau / Bregenz) und Ostallgäu (A7 / B179 - Füssen / Reutte).

Besonderheit: Eine besondere Grenze nach Österreich gibt es im Oberallgäu. Sie führt von Oberstdorf ins Kleinwalsertal. Die österreichische Exklave Jungholz ist nur über das Allgäu zu erreichen.

Homepage: www.oesterreich.gv.at