Retter finden orientierungslosen Skifahrer gegen Mitternacht

Eine nächtliche Suchaktion hat die Retter im Bereich der Bergbahnen Itter auf Trab gehalten. Ein 69-jähriger Deutscher wurde verletzt und unterkühlt geborgen.

05.03.2023 | Stand: 15:22 Uhr

Der Mann war am Samstag im Gebiet der Bergbahnen Itter auf Skiern unterwegs. Gegen 20.26 Uhr alarmierte der 69-Jährige seine Lebensgefährtin in Nürnberg und gab an, dass er auf der Abfahrt gestützt sei. Orientierungslos sei er anschließend in unwegsames Gelände geraten und habe sich dort verfahren. Zudem sei er sehr schwach.

Skigebiet Itter: Retter finden Skifahrer gegen Mitternacht auf

Ein Mitglied der Reisegruppe, der der Mann angehörte, alarmierte die Bergrettung. Die Einsatzkräfte starteten mit rund 30 Mann eine Suchaktion. Der Skifahrer konnte schließlich gegen Mitternacht mit Verletzungen unbestimmten Grades und unterkühlt gefunden und geborgen werden. Er kam zur Behandlung in das Krankenhaus nach Kufstein.

