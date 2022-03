Deutscher bei Skiunfall in Obergurgl in Tirol schwer verletzt

Im Skigebiet Obergurgl in Tirol ist ein deutscher Skifahrer mit einer Skilehrerin zusammengestoßen. Er wurde bei dem Skiunfall schwer verletzt.

01.03.2022 | Stand: 21:39 Uhr

Am Dienstag hat es gegen 15.30 Uhr im Skigebiet Obergurgl einen Skiunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei ist ein 68-jähriger Skifahrer aus Deutschland mit einer 19-jährigen Skilehrerin auf der Piste kollidiert. Die Skilehrerin fuhr mit ihrer neun-köpfigen Gruppe Kinder in der Pflug-Position die Piste hinab. Zur selben Zeit fuhr der Deutsche am linken Pistenrand talwärts.

Die 19-Jährige machte einen großen Linksschwung. Dabei fuhr ihr der 68-jährige Skifahrer von hinten auf. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Mann schwere Verletzungen im Bereich der rechten Schulter zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Skilehrerin blieb unverletzt.

