Im Skigebiet Hochzillertal in Tirol haben Skifahrer einen Mann gefunden, der bewusstlos auf der Piste lag.

27.01.2023 | Stand: 14:23 Uhr

Im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach ( Tirol) haben Skifahrer am Freitag einen Mann bewusstlos auf der Piste gefunden. Der 64-Jährige ist alleine in dem Skigebiet Ski gefahren, teilt die Polizei mit. Gegen 8.15 Uhr wurde er dann auf Höhe der Bergstation Sonnenjet-Lift bewusstlos gefunden.

Die Skifahrer, die den Mann entdeckt hatten, setzten die Rettungskette in Gang. Der Unfallhergang und die Sachlage sind laut Polizei noch "völlig unklar".

