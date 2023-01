Skitourengeher geraten am Karhorn in Not - Polizei rückt aus

Matrei in Osttirol 06.01.2018, Heliport, Matrei in Osttirol, AUT, Lawinenabgang in ungesichertem Gelaende im Grossglocknerresort Kals Matrei, zu Presse Leitstelle-Tirol vom 05.01.2018 um 15:09, Einsatzcode: ALP-LAW-KLEIN, Einsatztext: Lawine Freiland Verschuettete 1. Ein 25-jaehriger Deutscher ist am Freitag bei einem Lawinenabgang bei Kals in Osttirol gestorben. Nach einem weiteren ebenfalls 25-jaehrigen Deutschen wurde in den Schneemassen vorerst noch gesucht und konnte erst am Samstag Vormitt