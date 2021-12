Skiunfälle in Tirol: Zwei Deutsche verletzt

Bei Skiunfällen in Tirol haben sich zwei Deutsche verletzt, darunter ist ein Jugendlicher. Die Polizei sucht zu einem Vorfall Zeugen.

18.12.2021 | Stand: 10:18 Uhr

In Ischgl ist am Freitag gegen 14 Uhr ein Skifarer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde die Pistenrettung Ischgl zu einer verletzten Person im Unteren Bereich der Piste 11 im Skigebiet Ischgl-Silvretta Arena gerufen.

Der Mann, ein 60-jähriger deutscher Skifahrer, hatte sich offenbar bei einem Skisturz Verletzungen zugezogen, konnte sich jedoch nicht an den Grund des Sturzes erinnern. Der Sohn des Verunfallten, der die Rettungskräfte verständigte, hatte den Unfall auch nicht beobachtet. Etwaige Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei Ischgl unter +43 59133/7142 zu melden. Der 60-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. (Welche Regeln in den Allgäuer Skigebieten gelten, erfahren Sie hier.)

Skiunfall in Kaltenbach: Deutscher Jugendlicher verletzt

Auch in Kaltenbach im Zillertal hat sich ein Deutscher am Freitag beim Skifahren verletzt. G 15 Uhr fuhr ein 15-jähriger deutscher Skifahrer im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach auf der schwarzen Piste Nr. 6, berichtet die Tiroler Polizei. Bei einer Kreuzung mit einem Ziehweg kam der Jugendliche ohne Fremdeinwirkung zu Sturz und verletzte sich schwer am Kopf. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

