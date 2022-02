Vier Verletzte bei Skiunfällen in Österreich

In Österreich sind am Montag mehrere Skiunfälle geschehen. In einem Fall sucht die Polizei nach einer deutschen Skifahrerin.

14.02.2022 | Stand: 17:43 Uhr

Im Skigebiet Ehrwalder Alm in Ehrwald auf der Piste 12 ist am Montag gegen 14.40 Uhr ein 15-jähriger deutscher Skifahrer gestürzt, nachdem er angeblich von einem unbekannten Skifahrer geschnitten wurde. Beim Sturz zog sich der Jugendliche eine Gehirnerschütterung zu, berichtet die Tiroler Polizei. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Reutte geflogen. Der zweitbeteiligte Skifahrer, welcher den Unfall nicht bemerkt haben dürfte, sowie etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lermoos unter der Rufnummer +43 59133/7154 zu melden.

Auch am Tiefenbachferner in Sölden an der Kreuzung der Pisten 38 und 39 kam es am Montag gegen 12 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 36-jährigen britischen und einem 24-jährigen deutschen Skifahrer. Dabei zogen sich beide Männer Kopfverletzungen zu. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in das Krankenhaus Zams geflogen. (Lesen Sie auch: 13-jähriger Snowboarder liegt bewusstlos auf Piste in Gunzesried - Kam er alleine zu Sturz?)

Wie die Vorarlberger Polizei berichtet, fuhr eine 55-jährige Skifahrerin fuhr am Montag gegen 10 Uhr im Schigebiet Warth-Schröcken auf der roten Piste 258 mit mittelgroßen Schwüngen ab. Dabei fuhr ihr eine bislang unbekannte Skifahrerin vorne über den Ski, worauf die 55-Jährige stürzte.

Die unbekannte Skifahrerin blieb kurz stehen und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Gestürzten. Als diese angab, dass sie unverletzt sei, fuhr die Erstere wieder weiter. Im Nachhinein stellte sich jedoch eine Knieverletzung bei der 55-Jährigen heraus. Die unbekannte Skifahrerin sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Au in Verbindung zu setzen. So wird die Unbekannte beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, sprach deutschen Dialekt und war bekleidet mit einer weinroten Skijacke. Die Frau hatte ihre Haare zu geflochtenen Zöpfen gebunden.

Weitere Meldungen aus Österreich lesen Sie hier.

Lesen Sie auch