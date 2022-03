Fünf Menschen bei Skiunfällen am Mittwoch zum Teil schwer verletzt

Fünf schwere Skiunfälle haben sich am Mittwoch in Tirol und Vorarlberg ereignet. Dabei wurden laut Polizei fünf Skifahrer zum Teil schwer verletzt.

23.03.2022 | Stand: 20:54 Uhr

Fünf Skifahrer sind bei Unfällen am Mittwoch in Vorarlberg und Tirol zum Teil schwer verletzt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise - ein Überblick:

25-Jähriger bei Skiunfall in St. Jakob im Defreggental schwer verletzt

Bei einem Skiunfall am Mittwochvormittag in St. Jakob im Defreggental (Bezirk Reutte in Tirol) ist ein 25-Jähriger schwer verletzt worden. Der Deutsche war laut Polizei mit einem Freund auf der Talabfahrt (rote Piste) unterwegs. Er wollte den 21-Jährigen links überholen, als dieser am linken Pistenrand fuhr und zum Rechtsschwung ansetzte.

Dabei stießen die beiden Skifahrer zusammen. Der 21-Jährige blieb auf der Piste liegen, der 25-Jährige stürzte hingegen über den Rand etwa acht Meter über eine steile Böschung hinab. Dort kam er schwer verletzt zum Liegen. Ein nachkommender Skifahrer setzte einen Notruf ab.

Der 25-Jährige kam mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck. Der 21-Jährige wurde mit leichten Verletzungen von der Pistenrettung abtransportiert und zu einem Arzt gebracht.

Stubaital: 72-Jährige fährt Mann über die Ski-Enden

Ebenfalls schwer verletzt wurde eine 72-Jährige bei einem Skiunfall am Mittwoch am Stubaier Gletscher in Neustift (Tirol). Die Österreicherin war nach derzeitigen Erkenntnissen auf der rot markierte Piste 1b Eisjochzunge unterwegs - wie auch ein 60 Jahre alter Tscheche. Die 72-Jährige fuhr auf der Abfahrt plötzlich mit ihren Skiern über die Ski-Enden des 60-Jährigen gefahren - und stürzte daraufhin.

Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen im Gesicht und an ihrer Schulter zu. Die Österreicherin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Hall in Tirol geflogen. Der Tscheche blieb unverletzt.

Zwei Skiunfälle in Sölden an einem Tag

Nach einem Zusammenstoß am Rettenbachjoch in Sölden (Tirol) sucht die Polizei Zeugen. Auf der Piste 30 kollidierte eine 63-jährige Niederländerin am Mittwoch gegen 15 Uhr mit einem Skifahrer, der ihr nach derzeitigen Erkenntnissen im Zuge der Abfahrt über ihre Ski-Enden gefahren war. Die 63-Jährige stürzte daraufhin nach vorne und wurde am Kopf und am Knie verletzt. Der Unbekannte fuhr einfach weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen. Die Bergrettung brachte die Niederländerin in die MedAlp nach Sölden. Hinweise an die Polizei Sölden unter Telefon +43 (0)59133/7108.

Ebenfalls in Sölden prallten am Mittwoch gegen 10.25 Uhr im Skigebiet von Obergurgl auf der rot markierten Piste Nr. 7a ein 24- und ein 52-jähriger Lette zusammen. Der jüngere Mann wurde laut Polizei unbestimmten Grades verletzt. Die Pistenrettung versorgte ihn, ein Hubschrauber flog den Verletzten ins Krankenhaus nach Zams. Der 52-Jährige blieb unverletzt.

Skifahrer flüchtet nach Zusammenstoß in Zürs

Schwer verletzt wurde ein Tourengeher bei einem Skiunfall in Zürs (Vorarlberg). Der 69-Jährige war laut Polizei auf der blauen Piste Nr. 123 (Familienabfahrt) talwärts in Richtung Seekopfbahn-Talstation unterwegs. Ein Skifahrer kam auf Höhe der Hexenbodenbahn-Stütze 2 von hinten rechts mit hoher Geschwindigkeit. Der Unbekannte stieß mit dem Tourengeher zusammen.

Der 69-Jährige stürzte und blieb nach etwa acht bis zehn Metern zum Liegen. Der Tourengeher erlitt eine schwere Verletzung am rechten Wadenbein. Der Skifahrer flüchtete, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er trug laut Polizei einen weißen Skianzug und einen weißen Helm, ist etwa 50 Jahre alt und gut 1,80 Meter groß. Der Skifahrer und weitere Zeugen sollen sich bei der Polizei Lech melden unter Telefon +43(0)59/1338105.

