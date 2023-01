Mehrere Menschen bei Skiunfällen in Tirol und Vorarlberg teils schwer verletzt

Bei Skiunfällen am Hintertuxer Gletscher, im Hochzillertal und in Obergurgl in Tirol wurden mehrere Menschen teils schwer verletzt - darunter eine Zweijährige.

05.01.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Bei Skiunfällen am Hintertuxer Gletscher, im Skigebiet Hochzillertal und in Obergurgl in Tirol wurden am Mittwoch mehrere Menschen teils schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit. Bei einem Skiunfall in Lech Zürs in in Vorarlberg wurde am Mittwoch gegen 10.15 Uhr eine 17-Jährige schwer verletzt. Die Jugendliche fuhr im freien Skiraum links neben dem Schüttkopf-Schlepplift ins Tal. Während der Abfahrt übersah sie einen etwa fünf Meter hohen Felsvorsprung und fuhr ungebremst gegen diesen. In der Folge stürzte sie in ein darunter liegendes Bachbett und zog sich schwere Verletzungen hinzu. Ein Hubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.

Zweijährige bei Skiunfall in Obergurgl in Tirol schwer verletzt

Gegen 15.30 Uhr ist ein Achtjähriger im Skigebiet Obergurgl gegen ein zweijähriges Mädchen geprallt, die mit ihren Eltern im Bereich der Piste gespielt hat. Der achtjährige Skifahrer ist über einen Schneehügel oberhalb der Familie gesprungen und hat das kleine Kind offenbar nicht gesehen. Der Vater des Mädchens wollte den Skifahrer noch warnen - erfolglos. Die Zweijährige wurde bei dem Skiunfall am Kopf verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Skifahrer bei Unfällen in Tirol schwer verletzt

Um 10.50 Uhr stießen zwei Deutsche im Skigebiet Hochzillertal in Aschau zusammen. Dabei zogen sich der 17-jährige Skifahrer aus Nordrhein-Westfalen und der 39-jährige Skifahrer aus dem hessischen Main-Kinzig-Kreis schwere Verletzungen zu. Beide wurden mit dem Rettungshubschrauber in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Gegen 12.30 Uhr stieß ein 59-jähriger Deutscher mit einem anderen Skifahrer am Hintertuxer Gletscher zusammen. Der 59-Jährige erlitt bei dem Skiunfall schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der andere Skifahrer fuhr davon ohne anzuhalten.

Schwere Skiunfälle in Tirol: Experten appellieren an Eigenverantwortung

In Tirol ist es in den letzten Tagen vermehrt zu schweren und teils sogar tödlichen Skiunfällen gekommen. Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) hat deshalb diese Woche an die Eigenverantwortung der Skifahrerinnen und Skifahrer appelliert. Es mangle oft an "Ski-Fitness", sagte ÖKAS-Präsident Peter Paal der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.