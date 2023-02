62-Jährige stürzt weil ihr jemand über die Skier fährt

Eine 62-jährige Skifahrerin stürzt und verletzt sich schwer, weil ihr ein anderer über die Skier fährt. Der Mann bleibt kurz stehen - und begeht Unfallflucht.

13.02.2023 | Stand: 22:12 Uhr

Weil ihr ein unbekannter Skifahrer über die Ski gefahren ist, ist eine 62-jährige Deutsche im Skigebiet Sonnenkopf gestürzt und hat sich am Oberschenkel verletzt. Laut Polizei musste die Frau nach dem Unfall am Sonntag mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Der andere Skifahrer blieb nach dem Sturz der Frau kurz stehen und setzte dann seine Fahrt fort, ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Die Polizei sucht nach einem Mann mit Bart, bekleidet mit einer blauen Jacke, einer braunen Hose, einem Rucksack und einem Helm. Etwaige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Klösterle zu melden unter der Nummer +43 (0) 59 133 8104.

