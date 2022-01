Skifahrer stürzt und ein Ast bohrt sich in seinen Oberschenkel

Ein 65-Jähriger ist beim Skifahren bei Reutte gestürzt. Dabei bohrte sich ein Ast in seinen Oberschenkel. Kollegen leisteten sofort Erste Hilfe.

Ein Skifahrer ist am Samstag im Gemeindegebiet Reutte gestürzt - bei dem Unfall bohrte sich auch ein Ast in seinen rechten Oberschenkel. Wie die Polizei mitteilte, kam der 65-Jährige gegen 14.45 Uhr ohne Fremdeinwirkung zu Sturz, geriet anschließend über den Forstweg hinaus und fiel auf den Ast, der sich in sein Bein bohrte.

Seine Skitouren-Kollegen leisteten Erste Hilfe und versorgten die stark blutende Wunde. Außerdem verständigten sie den Rettungsdienst.

Skiunfall bei Reutte: Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Einsatzkräfte rückten mit dem Rettungshubschrauber an und flogen den verletzten Österreicher ins Krankenhaus in Zams.

