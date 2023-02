Skifahrer bei Unfall im Skigebiet Kitzbühel verletzt

Im Skigebiet Kitzbühel stoßen eine Skifahrerin und ein Skifahrer zusammen. Der Skifahrer wird bei dem Unfall verletzt, die Polizei sucht nach der Unbekannten.

28.02.2023 | Stand: 21:05 Uhr

Bei einem Skiunfall am Dienstag gegen 11 Uhr im Skigebiet Kitzbühel in Tirol wurde ein 48-Jähriger verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stieß der Mann auf der blauen Piste Nummer 30 etwas oberhalb der „Ski Hitt’n Usterwies“ mit einer bislang unbekannten Skifahrerin zusammen.

Der Mann verletzte sich bei dem Zusammenstoß im Bereich der rechte Ferse und blieb verletzt auf der Piste liegen. Die unbekannte Frau stürzte ebenfalls. Sie entschuldigte sich bei dem 48-Jährigen, stand wieder auf und fuhr dann mit ihrem Begleiter weiter. Der Verletzte ging gemeinsam mit seiner Frau zum nahegelegenen Bergrestaurant und wurde nach der Ersversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Skiunfall im Skigebiet Kitzbühel: Polizei sucht unbekannte Skifahrerin

Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Skifahrerin. Sie habe eine weiße Skijacke mit schwarzen Zick-Zack-Streifen getragen und sei etwa 30 Jahre alt gewesen. Die Frau wird gebeten, sich mit der Polizei Kirchberg in Tirol in Verbindung zu setzen.

Rodelunfall in Fügenberg: 18-Jähriger verletzt

Auf der Rodelbahn in Fügenberg in Tirol hat es am Dienstag gegen 12.40 Uhr einen Rodelunfall mit einem verletzten 18-Jährigen gegeben. Laut Polizei kam der 18-Jährige vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Rodelbahn ab und fuhr in einen Wassergraben. Dabei zog er sich eine schwere Verletzung im Bereich des Oberschenkels zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

