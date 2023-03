Polizei sucht zwei Skifahrer nach Skiunfall in Vorarlberg

Nach einem Skiunfall im Skigebiet Mellau in Vorarlberg sucht die Polizei zwei unbekannte Skifahrer. So werden sie beschrieben.

02.03.2023 | Stand: 11:22 Uhr

Nach einem Skiunfall am Dienstag gegen 10.30 Uhr im Skigebiet Mellau in Vorarlberg sucht die Polizei nach zwei unbekannten Skifahrern. Die beiden sind laut Polizei auf der roten Piste etwa 20 bis 25 Meter unterhalb der Bergstation Wildgunten zusammengestoßen und gestürzt. Beide Skifahrer schlitterten dann den Hang hinunter und rutschten gegen einen am Pistenrand stehenden 48-jährigen Skifahrer. Dieser wurde bei dem Unfall verletzt.

Skiunfall in Mellau: Polizei sucht zwei unbekannte Skifahrer

Die beiden unbekannten Skifahrer kümmerten sich anschließend um den Verletzten und fuhren weiter, ohne ihre Daten mit dem Mann auszutauschen. So werden die Unbekannten beschrieben:

Ein Mann, etwa 60 Jahre alt, 1,80 Meter groß, sprach Deutsch und trug eine rote Jacke und einen schwarzen Helm

Ein Junge, etwa 10 Jahre alt, sprach Holländisch und trug einen Helm mit Haarkamm

Beide Skifahrer sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Au in Verbindung setzen, Telefon: +43 (0) 59 133/8122.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.