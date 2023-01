14-jähriger Deutscher bei Skiunfall im Stubaital schwer verletzt

Im Stubaital in Tirol sind ein 14-Jähriger und eine Frau auf der Piste kollidiert. Der Jugendliche wurde schwer verletzt, die unbekannte Frau fuhr weiter.

Bereits am Samstag, 31. Dezember, wurde ein 14-jähriger Deutscher bei einem Skiunfall im Skigebiet Schlick2000 in Telfes im Stubaital ( Tirol) schwer verletzt. Der Jugendliche ist auf der Piste mit einer anderen Skifahrerin zusammengestoßen, berichtet die Polizei am Montag. Nach dem Zusammenstoß blieb der 14-Jährige mit schweren Verletzungen an beiden Unterschenkeln auf der Piste liegen.

Nach Angaben der Mutter des 14-Jährigen setzte die Skifahrerin ihre Fahrt nach einem kurzen Gespräch fort. Ihre Personalien hinterließ sie nicht. Zufällig vorbeikommende Skitourengeher versorgten den 14-Jährigen vor Ort und alarmierten die Pistenrettung. Der Jugendliche wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

