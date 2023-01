Skifahrerinnen stoßen in Lech zusammen - 49-Jährige wird schwer verletzt

Zwei Skifahrerinnen sind im Skigebiet in Lech in Vorarlberg miteinander kollidiert. Dabei brach sich eine von beiden den Unterschenkel und kam ins Krankenhaus.

06.01.2023 | Stand: 10:02 Uhr

Im Skigebiet in Lech in Vorarlberg sind am Donnerstagmittag zwei Skifahrerinnen kollidiert. Wie die Polizei berichtet, waren eine 49-Jährige und eine 17-Jährige zeitgleich auf einer blauen Piste unterwegs. Die ältere Frau querte die Piste, während die junge Frau in einer Skigruppe in Richtung Kriegeralpe fuhr. Dabei stießen die beiden zusammen.

Die 49-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie erlitt einen Unterschenkelbruch und wurde mit dem Hubschrauber geborgen.

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend auf www.allgaeuer-zeitung.de/oesterreich.