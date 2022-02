Skifahrer fährt Mann von hinten über den Haufen - und macht sich aus dem Staub

Erneuter Unfall in einem Skigebiet: In Riezlern hat ein Skifahrer einen anderen über den Haufen gefahren. Danach machte sich der Unbekannte aus dem Staub.

Bei einem Skiunfall am späten Freitagvormittag im Skigebiet Riezlern im Kleinwalsertal (Vorarlberg) ist ein 28-Jähriger verletzt worden. Der Mann war laut Polizei gegen 11.10 Uhr als letzter in einer Gruppe auf der blauen Piste H1 in Richtung Parsenn-Talstation unterwegs. Auf einmal kam hinter ihm ein Skifahrer kurz vor der Stütze zwei der Parsennbahn.

Skifahrer fährt 28-Jährigen in Riezlern von hinten an

Der Unbekannte fuhr den 28-Jährigen von hinten an, der daraufhin stürzte. Der Skifahrer machte sich anschließend einfach aus dem Staub, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 28-Jährige zog sich nach Polizeiangaben eine klaffende Schnittwunde am Unterschenkel zu.

Unbekannter trug schwarze Jacke und fuhr auf roten Skiern

Pistenretter kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn mithilfe eines Akja zur Talstation. Der Unbekannte trug laut Polizei eine schwarze Jacke und fuhr rote Skier. Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizei Kleinwalsertal unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8129 melden.

