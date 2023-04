Deutsche Skifahrerin bei Skiunfall in Sölden verletzt

Bei einem Skiunfall in Sölden in Tirol wird eine deutsche Skifahrerin verletzt. Die Polizei sucht nun eine beteiligte Snowboarderin.

13.04.2023 | Stand: 21:23 Uhr

Bei einem Skiunfall am Donnerstag gegen 14.40 Uhr im Skigebiet Giggijoch in Sölden ( Tirol) wurde eine 20-jährige Skifahrerin aus Deutschland verletzt. In einem flachen Pistenbereich setzte sich eine Snowboarderin vor der 20-Jährigen auf die Piste, teilt die Polizei mit. Die deutsche Skifahrerin bremste deshalb ebenfalls ab. Dabei stürzte sie und prallte auf das Snowboard der Snowboarderin.

Die 20-Jährige wurde bei dem Skiunfall verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Snowboarderin kümmerte sich um die Verletzte. Als die Pistenrettung hinzukam, verließ sie die Unfallstelle jedoch ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei konnte die Unbekannte bislang nicht ausfindig machen. Die Snowboarderin trug helle Skikleidung. Die Polizei Sölden bittet um Hinweise unter der Telefonnummer +43 (0) 59133/7108.

