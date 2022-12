Skiausflug ins Ötztal endet im Krankenhaus: Eine 49-jährige Skifahrerin ist in Sölden mit einem 75-Jährigen zusammengestoßen und brach sich den Unterschenkel.

13.12.2022 | Stand: 21:45 Uhr

Bei einem Skiunfall im Ötztal ist eine 49-Jährige verletzt worden. Die deutsche Skifahrerin war am Dienstagvormittag in dem Skigebiet in Sölden im Ötztal unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß sie mit einem 75-jährigen Skifahrer zusammen.

Die Frau stürzte und brach sich dabei den Unterschenkel. Ein Rettungsdienst brachte sie in die Klinik nach Imst.

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend auf www.allgaeuer-zeitung.de/oesterreich.