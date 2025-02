Schwerverletztes Mädchen in Graben nahe der St. Johanner Bergbahnen gefunden

Im Skigebiet der St. Johanner Bergbahnen in Tirol ist ein Mädchen in einen mit Wasser bedeckten Graben gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei war die zwölfjährige Skifahrerin mehrere Stunden lang vermisst. Ein Alpinpolizist fand das verunfallte Mädchen schließlich stark unterkühlt und nicht bei vollem Bewusstsein in dem Graben.

Demnach fuhr das Mädchen zuvor gegen 13.45 Uhr etwa 100 Meter vor ihrem Vater auf der Piste „Rote 2“. Als der Vater über eine Kuppe fuhr, verlor er seine Tochter aus den Augen. Er glaubte, dass sie weiter zum Lift gefahren war. Als er seine Tochter dort nicht finden konnte, begann er sie zu suchen. Auch die Pistenrettung sowie ein Alpinpolizist und die Bergrettung St. Johann suchten nach dem Kind.

Rettungshubschrauber bringt Skifahrerin ins Krankenhaus

Gegen 17.15 Uhr fand ein Alpinpolizist das schwerverletzte Mädchen etwa 200 Meter unterhalb der vom Vater beschrieben Stelle. Die Zwölfjährige lag in einem mit Wasser bedeckten Graben etwa 15 Meter neben der Piste. Das Kind war stark unterkühlt, nicht bei vollem Bewusstsein und hatte mehrere Knochenbrüche sowie ein Polytrauma. Der Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die Skifahrerin aus noch unbekannter Ursache über den Pistenrand hinaus und stürzte. Laut Polizei könnte sie zu schnell gefahren sein. Ein Fremdverschulden liegt wohl nicht vor.

