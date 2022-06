Autofahrerin unter Alkohol- und Drogeneinfluss fährt zwei Radfahrer an und verletzt sie

In Sölden hat eine Autofahrerin unter Alkohol- und Drogeneinfluss eine Fahrradfahrerin und einen Handbike-Fahrer angefahren und verletzt.

In Sölden in Tirol hat eine Autofahrerin unter Alkohol- und Drogeneinfluss mehrere Unfälle gebaut und dabei sogar zwei Menschen verletzt. Wie die Polizei berichtet, ist die 38-jährige Fahrerin am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der Ötztalstraße von Obergurgl kommend in Richtung Sölden gefahren. Dabei stieß sie mit ihrem Wagen gegen eine Leitplanke und fuhr weiter, ohne anzuhalten.

Sölden: Autofahrerin verletzt Fahrradfahrerin und Handbiker

Später geriet sie mit ihrem Auto auf die linke Fahrbahnseite und stieß hierbei gegen eine 39-jährige Fahrradfahrerin. Anschließend rollte das Auto weiter und klemmte einen 67-jährigen Handbike-Fahrer ein. Sowohl die 39-jährige Fahrradfahrerin als auch der Handbike-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

Die 38-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt. Laut Polizei verliefen ein Alkohol- und ein Drogentest positiv. Nachdem ein Arzt ihre Fahruntauglichkeit festgestellt hatte, musste die Frau ihren Führerschein abgeben.

