Sölden, Ehrwald und Lermoos: Mehrere Skifahrer verunglücken schwer

Bei Skiunfällen in Sölden, Ehrwald und Lermoos sind mehrere Skifahrer verletzt worden. Alle drei wurden per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

24.02.2023 | Stand: 22:01 Uhr

Bei Skiunfällen in Tirol sind am Freitag mehrere Skifahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, verunglückte am Vormittag ein 16-Jähriger in Sölden. Der Jugendliche war mit Skiern in Richtung Tal unterwegs. Dabei prallte er gegen einen Schneehaufen in der Pistenmitte, obwohl dieser mit zwei Hinweisschildern gekennzeichnet und abgesichert war. Die Pistenrettung leistete Erste Hilfe bei dem 16-Jährigen. Anschließend wurde er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Zams gebracht.

Skigebiet Ehrwalder Alm: 22-Jähriger verliert Kontrolle über sein Snowboard

Zur gleichen Zeit ereignete sich ein Skiunfall im Skigebiet Ehrwalder Alm in Tirol. Nach Angaben der Polizei war ein 58-Jähriger mit seiner Familie auf der Piste unterwegs. Die Familie machte eine kurze Pause am Pistenrand, als ein 22-Jähriger die Kontrolle über sein Snowboard verlor und mit dem Familienvater kollidierte. Der Skifahrer überschlug sich aufgrund der Wucht des Aufpralls und blieb bewusstlos auf der Piste liegen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Hubschrauber ins Klinikum nach Garmisch gebracht.

In Lermoos kollidierten am Freitagmittag zwei junge Skifahrer. Ein 24-Jähriger und ein 12-Jähriger waren gleichzeitig auf einer Piste im Skigebiet Grubigstein unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden am Pistenrand. Dabei überschlug sich der 24-Jährige und blieb verletzt auf der Piste liegen. Auch der 12-Jährige stürzte und wurde verletzt. Beide wurden mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Garmisch gebracht.

