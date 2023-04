Lawine erfasst Skifahrerin am Tiefenbachgletscher

Zwei Frauen aus Polen waren auf einer Varaiantenabfahrt im Geltschergebiet in Sölden unterwegs, als sich Triebschnee löste. Die beiden hatten Glück im Unglück.

09.04.2023 | Stand: 21:48 Uhr

Die beiden Wintersportlerinnen im Alter von je 30 Jahren fuhren am Ostersonntag gegen 11.10 Uhr im freien Skiraum mit Snowboard und Skiern eine Variantenabfahrt am Tiefenbachgletscher ab. Als die Skifahrein in einen 35 Grad steilen Osthang einfuhr, löste sich oberhalb eine Triebschneelawine.

Lawine in Sölden: Frau kann sich aus den Schneemassen befreien

Die Schneemassen rissen die Wintersportlerin mit und verschütteten sie bis zur Hüfte. Die Frau konnte sich mit Hilfe der Begleiter aus der Lawine befreien. Bei dem Unfall zog sie sich Verletzungen unbestimmten Grades am Fuß zu. Die Polin wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.

