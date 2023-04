Lawine reißt Variantenfahrer in knapp 45 Grad steilem Hang mit

Eine rund 540 Meter lange Lawine löste sich in einer Variantenabfahrt im Skigebiet Gaislachkogel in Sölden. Drei Skifahrer hatten Glück im Unglück.

02.04.2023 | Stand: 21:19 Uhr

Eine fünfköpfige Gruppe aus Tschechien hatte am Sonntagvormittag mehrmals die Variantenabfahrt durch das Wasserkar im Gebiet Gaislachkogel in Sölden durchfahren. Bei der vierten Abfahrt gegen 12 Uhr querten zwei der Wintersportler auf einer Seehöhe von 2980 Metern den knapp 45 Grad steilen Osthang. Dabei löste sich oberhalb der Skifahrer eine Schneebrettlawine, die den 39-Jährigen und seinen 41-jährigen Begleiter mit in die Tiefe riss.

Schneebrettlawine in Sölden: Skifahrer können sich selbst befreien

Ein 43-jähriger der sich bereits unterhalb der beiden befand wurde ebenfalls mitgerissen. Alle drei Männer wurden glücklicherweise nur bis zu den Knien verschüttet. Sie konnten selbständig befreien und blieben unverletzt, Die Lawine hatte ein Breite am Anriss von etwa 40 Metern und eine Länge von 540 Metern.

Im Einsatz waren die Besatzungen von zwei Notarzthubschraubern sowie die Bergretter aus Sölden. Am Sonntag hatte der Tiroler Lawinenwarndienst oberhalb von 2200 Metern die Gefahrenstufe 3 ausgegeben - also erhebliche Lawinengefahr. Unterhalb von 2200 Metern galt die Wanstufe 1 (gering).

