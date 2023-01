In Sölden hat ein Deutscher einen Skidiebstahl bei der Polizei angezeigt. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, war er selbst nicht ganz unschuldig.

09.01.2023 | Stand: 15:36 Uhr

In Sölden ( Tirol) hat ein 31-jähriger Deutscher am Sonntag gegen 9.30 Uhr Anzeige bei der Polizei erstattet. Laut den Beamten seien die Ski des Mannes vor einem Ski-Restaurant in Sölden geklaut worden.

Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, hatte der Mann selbst ein Paar Ski geklaut, nachdem seine gestohlen worden waren. Er stahl die fremden Ski, um damit ins Tal zu fahren. Die Polizei stellte das Diebesgut in seiner Unterkunft sicher.

