30-Jähriger will Streit schlichten: Mann schlägt ihm Bierkrug ins Gesicht

Ein 30-jähriger Deutscher wollte in einem Après-Ski-Lokal in Sölden einen Streit schlichten. Ein Mann schlug ihm einen Bierkrug ins Gesicht.

23.01.2023 | Stand: 07:38 Uhr

Am Sonntag (22. Januar 2023) kam es kurz nach 20 Uhr in einem Après-Ski-Lokal in Sölden zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Lokalbesuchern. Ein 30-jähriger Deutscher versuchte den Streit zu schlichten. Daraufhin wurde ihm von einem der Kontrahenten ein Bierkrug ins Gesicht geschlagen. Dabei erlitt der Deutsche Gesichtsverletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch die Rettung mussten die Schnittverletzung bei einem örtlich ansässigen Arzt genäht werden.

Handfester Streit beim Après Ski in Sölden

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei einem der Kontrahenten der tätlichen Auseinandersetzung um einen Bekannten des Deutschen gehandelt hatte. Der zweite Beteiligte, der im Anschluss mit dem Bierkrug zuschlug, blieb unbekannt und wird wie folgt beschrieben:

Eine männliche Person, vermutlich aus dem Raum Köln, ca. 185 cm groß, kurz geschorene Haare, bekleidet mit Moto-Cross Oberbekleidung.

Hinweise nimmt die Polizei in Sölden entgegen.