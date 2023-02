Mehrere teils schwere Skiunfälle in Tirol

In Tirol hat es am Montag und am Dienstag in mehreren Skigebieten viele teils schwere Skiunfälle gegeben. Eine Zusammenfassung.

15.02.2023 | Stand: 08:59 Uhr

In Tirol hat es am Montag und am Dienstag in mehreren Skigebieten teils schwere Skiunfälle gegeben. Das teilt die Polizei mit. Am Nachmittag ist ein 15-jähriger Schüler im Skigebiet Markbachjoch/Skijuwel in Niederau gestürzt und zog sich dabei schwere innere Verletzungen zu. Der Jugendliche war mit seinen Schulkameraden im Rahmen eines Skikurses unterwegs und kam an einer Pistenkreuzung versehentlich auf eine angrenzende Talabfahrt. Er bemerkte seinen Fehler und wollte durch den freien Skiraum zurück auf die ursprüngliche Piste fahren. Wegen der schwierigen Schneeverhältnisse stürzte er dann.

Skigebiet Skijuwel: 73-Jähriger bei Skiunfall schwer verletzt

Bei einem Skiunfall gegen 12.15 Uhr im Skigebiet Skijuwel in Auffach wurde ein 73-Jähriger schwer verletzt. Der Mann musste einem vor ihm fahrenden Kind ausweichen, verlor dabei das Gleichgewicht und kollidierte mit einem Steckzaun. Anschließend stürzte der 73-jährige Skifahrer und überschlug sich mehrfach im freien Skiraum. Er zog sich dabei schwere Bein- und Schulterverletzungen zu. Nach Angaben des Verletzten dürften das Kind und sein Begleiter den Unfall nicht wahrgenommen haben.

In Sölden sind gegen 13.30 Uhr ein Skifahrer und ein Snowboarder auf der Piste zusammengestoßen. Beide stürzten. Der 47-jährige Skifahrer brach sich dabei die Rippen, der 27 Jahre alte Snowboarder blieb unverletzt.

Nach einem Skiunfall gegen 11 Uhr am Hintertuxer Gletscher sucht die Polizei in Tirol Zeugen. Ein 50-jähriger Snowboarder ist auf der Piste mit einem unbekannten Skifahrer kollidiert. Beide stürzten in der Folge. Der Snowboarder verletzte sich im Bereich des rechten Handgelenks. Der Skifahrer verlor einen Ski bei dem Unfall, zog diesen aber wieder an und fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei Zell am Ziller bittet um Zeugenhinweise.

Mehrere Skiunfälle in Sölden in Tirol

Auch am Montag, 13. Februar, hat es in Sölden in Tirol mehrere Skiunfälle mit Verletzten gegeben. Am Rettenbachferner hat sich eine 16-jährige Skifahrerin bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Die Jugendliche fuhr ohne Fremdverschulden gegen eine Markierungstafel aus Holz am Rand der Piste und stürzte anschließend etwa 15 Meter über einen steilen Schneehang. Sie erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen im Bereich des Beckens und am Arm.

Zur selben Zeit kollidierten ein 23-Jähriger und ein 60-Jähriger auf der Piste im Skigebiet Giggijoch. Der 60-Jährige wurde dabei schwer am Arm und am Kopf verletzt. Im Skigebiet Giggijoch ist es gegen 12.30 Uhr zu einem weiteren Skiunfall gekommen. Ein 45-Jähriger musste einem anderen unbekannten Skifahrer ausweichen und stieß dabei mit einer Neunjährigen zusammen. Der 45-Jährige und das Mädchen stürzten. Die Neunjährige erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Unterschenkels, der 45-Jährige blieb unverletzt.

