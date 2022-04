Skiunfall in Sölden: 23-jähriger Deutscher schwer verletzt

Ein Skifahrer stürzte im Skigebiet Giggijjoch über eine Absperrung in eisiges und unwegsames Gelände. Einsatzkräfte brauchten eine Motorsäge, um ihn zu retten.

13.04.2022 | Stand: 07:25 Uhr

Bei einem Unfall im Skigebiet Giggijoch in Sölden ist ein Deutscher schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 23-Jährige auf Skiern vom Giggijoch in Sölden in Richtung Tal. Auf Höhe der Gampealm musste er einem anderen Skifahrer ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Skier.

Der junge Mann prallte zunächst gegen eine Bretterwand am Pistenrand. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit flog er anschließend über die Bretterwand und eine Stützmauer in unwegsames und eisiges Gelände.

Skiunfall in Sölden: Bergretter setzten Motorsäge ein

Zwei Einsatzkräfte der Pistenrettung mussten mit einer Motorsäge die dicht bewaldete Unfallstelle freimachen, um den Mann zu retten. Der verunglückte Skifahrer wurde mit dem Tau eines Hubschraubers geborgen.

Bei dem Unfall zog sich der 23-Jährige schwere Schulter- und Beinverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus geflogen.

