SPÖ fordert flächendeckende Lkw-Maut in Österreich

Die SPÖ fordert für ganz Österreich eine flächendeckende Lkw-Maut. Die Partei will einen entsprechenden Gesetzesvorschlag einbringen.

13.12.2021 | Stand: 14:09 Uhr

Die SPÖ in Österreich fordert die Einführung einer flächendeckenden Lkw-Maut in dem Land. Es gehe darum, die Menschen zu entlasten, die unter dem Durchzugverkehr leiden, so die Partei am Montag.

Viele Transporteure wählten Routen über Landes- und Gemeindestraßen – auch um die kilometerabhängige Maut auf Schnellstraßen und Autobahnen zu umgehen. Eine flächendeckende LKW-Maut solle die Gemeinden und Länder entlasten, die durch den LKW-Verkehr stark belastet werden – mit Abgasen und schwerer Straßenabnutzung.

SPÖ-Verkehrssprecher Alois Stöger kündigte an, dass die Partei einen entsprechenden Gesetzentwurf einbringen werde.

Der Vorsitzende der SPÖ Niederösterreich Franz Schnabl wandte sich zugleich an die grüne Verkehrsministerin: „Wir haben für unseren Vorschlag für eine flächendeckende LKW-Maut viel Unterstützung aus allen Bundesländern bekommen. Nur die Verkehrsministerin hat dazu nichts gesagt – dabei ersticken viele Gemeinden in Niederösterreich und im ganzen Land im Durchzugsverkehr.“