Spanisches Königspaar in Wien - Gedenken und Ausstellungsbesuch

Spaniens König Felipe VI. hat bei einem offiziellen Besuch Österreichs der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

01.02.2022 | Stand: 06:38 Uhr

Zusammen mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen legte er am Montag am Mahnmal gegen Krieg und Faschismus in Wien einen Kranz nieder. Nach der Machtübernahme General Francos in Spanien waren mehrere Tausend flüchtende Republikaner meist auf französischem Boden in die Hände der Nazis gefallen und später ermordet worden.

Fast 15 000 Franco-Gegner waren in Konzentrationslagern interniert, unter anderem im KZ Mauthausen in Österreich. Ihrer sollte bei der Kranzniederlegung besonders gedacht werden, hieß es aus dem Madrider Königspalast im Vorfeld.

In Begleitung seiner Frau Letizia eröffnete Felipe am späten Nachmittag auch eine Ausstellung über den Einfluss des Wiener Begründers der Psychoanalyse, Sigmund Freud (1856-1939), auf den spanischen Surrealisten Salvador Dalí (1904-1989). Die Schau "Dalí-Freud - eine Obsession" ist bis zum 29. Mai im Unteren Belvedere zu sehen.

