Mann stürzt beim Speedgliding bei Innsbruck ab

Bei Innsbruck stürzt ein Mann mit seinem Speedglider in eine steile Schotterrinne. Die Bergrettung rückt mit Hubschrauber und Tau an.

05.07.2023 | Stand: 23:09 Uhr

Ein Österreicher ist nahe Innsbruck beim Speedgliding abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Laut Polizei geriet der 34-Jährige mit seinem Gleitschirm aus bislang unbekannter Ursache ins Trudeln und stürzte in eine steile Schotterrinne.

Speedglider stürzt bei Innsbruck ab - Rettungshubschrauber birgt den Mann per Tau

Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Die Rettungskräfte bargen ihn per Tau und Rettungshubschrauber aus der Rinne und brachten den Schwerverletzten in die Klinik in Innsbruck.

