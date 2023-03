Spinne auf der Kleidung erschreckt Fahrerin: Auto stürzt in Bach

Beim Anblick einer Spinne erschrickt eine Autofahrerin in Tirol. Sie verreißt das Lenkrad - und stürzt mit ihrem Auto in einen Bach.

27.03.2023 | Stand: 06:28 Uhr

Glück im Unglück nach einem großen Schrecken: Mit leichten Verletzungen kamen eine 41-jährige Autolenkerin und ihr zwölfjähriger Sohn am Samstag 26. März 2023) bei einem Unfall in Stans in Tirol (Österreich) davon. Die beiden fuhren gegen 13.40 Uhr am Parkplatz der Wolfsklamm los, als der Bub seine Mutter auf eine Spinne an ihrer Kleidung hinweisen machte. Die Frau erschrak heftig, wie die Tiroler Nachrichten berichten.

Sie verriss das Lenkrad und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Es stürzte in den Stanser Bach. Der Zwölfjährige konnte sich selbst befreien und auf dem seitlich im Bach liegenden Auto auf die Rettungskräfte warten. Die Mutter wurde von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Stans und Schwaz aus dem Wrack befreit werden. Insgesamt 46 Einsatzkräften waren im Einsatz.

(Lesen Sie auch: Deutscher Eiskletterer stirbt bei Sturz im Pitztal - Begleiter schwer verletzt)

Großeinsatz in Stans in Tirol nach Unfall wegen einer Spinne

Mutter und Sohn wurden von den Rettungskräften ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Beide erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen an den Armen und Beinen. Die 41-Jährige war durch das kalte Wasser unterkühlt. Das Auto wurde von der Feuerwehr aus dem Bach geborgen.

Lesen Sie auch: Polizei: Vermisster Senior aus Österreich ist tot

Mehr Nachrichten aus Österreich finden Sie hier.