Spinne legt Supermarkt in Krems in Österreich mehrere Tage lahm

Nach einer Spinnensichtung ist ein Supermarkt in Krems an der Donau geschlossen.Wegen der Sichtung einer großen Spinne in einer Bananenkiste hat ein Supermarkt in der österreichischen Stadt Krems mehr als drei Tage lang auf Kunden verzichten müssen. Der Handelskonzern Rewe teilte am Freitag mit, dass das Geschäft im Laufe des Tages wieder geöffnet werde, nachdem «umfangreiche Such-, Sicherheits- und Reinigungsmaßnahmen» durchgeführt worden seien. Das Tier sei dabei allerdings nicht entdeckt word